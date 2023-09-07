Экс-тренер «Челси» Поттер может возглавить «Лион»

Владелец «Лиона» Джон Текстор ведет переговоры с бывшим главным тренером «Челси» Грэмом Поттером, сообщает L'Equipe. Специалист, который в настоящее время без клуба, может заменить Лорана Блана.

48-летний Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче.

«Лион» в первых четырех турах сезона-2023/23 под руководством Блана набрал всего 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.?