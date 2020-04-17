Тино Коста вспомнил свою карьеру в «Спартаке». И не только

Бывший полузащитник сборной Аргентины Тино Коста вспомнил свои этапы карьеры в элитных дивизионах. В коллаже, опубликованном 35-летним футболистом в Twitter, нашлось места и московскому «Спартаку». В его составе Коста выступал с 2013 по 2015 год, отметившись 3 голам в 31 матче премьер-лиги.

Также Коста вспомнил «Монпелье», «Валенсию», «Дженоа», «Фиорентину», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Сан-Мартин» и колумбийский «Атлетико Насьональ».