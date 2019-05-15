Джанлуиджи Буффон: "ПСЖ" предложил мне новый контракт"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что клуб предложил ему новый контракт. 41-летний итальянец добавил, что счастлив в Париже.

- Клуб предложил мне новый контракт, что порадовало меня, - приводит слова Буффона Sky Uno. - Это очень приятно. В течение следующих нескольких дней мы встретимся, чтобы обсудить условия и понять, правильно ли будет соглашаться на этот шаг. Я счастлив в Париже, поскольку получаю здесь исключительный опыт. Я ехал сюда, чтобы испытать себя как футболиста и человека. Мне удалось найти то, что я искал.

В минувшем сезоне Буффон провел 24 матча за "ПСЖ", в которых пропустил 22 гола. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.

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