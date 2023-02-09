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Сегодня, 05:44

Доннарумма: «Сделаем все, чтобы пройти «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выразил разочарование после поражения от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Мы знали силу «Марселя» и ждали именно такой игры. Это очень агрессивная команда, которая оказывает давление. Детали имеют значение. Мы разочарованы и злы, потому что хотели выиграть этот турнир. Мы хорошо готовились всю неделю и знали, что «Марсель» будет так играть. Но все же нам было трудно держать мяч. Это одна из главных вещей, в которой нужно преуспеть, когда сталкиваешься с командой, которая играет так. Во втором тайме нам удалось сыграть лучше, но мы не смогли изменить ситуацию. Теперь нам нужно поднять голову и подумать о субботнем матче с «Монако».

У каждой игры есть своя история. На данный момент нам нужно хорошо подготовиться к матчу с «Монако», а затем можем подумать о «Баварии», но у каждого матча своя история. Мы знаем, что будем основательно готовиться к Лиге чемпионов. Мы сделаем все, чтобы пройти в 1/4 финала», – цитирует L'Equipe Доннарумму.

 
8&nbsp;февраля. &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексис Санчес бьет пенальти. «ПСЖ» проиграл «Марселю» и вылетел из Кубка Франции
Джанлуиджи Доннарумма
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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Лион – Ланс
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