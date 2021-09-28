Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Доннарумма может сегодня дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

07:39
Теги:

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 28 сентября, может дебютировать за парижан в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболист был удивлен тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом за место в стартовом составе.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Состав сборной России на октябрьские матчи, Березуцкий обыграл Кержакова. Главное за день
Ефимова опубликовала фото в шикарном платье с глубоким вырезом
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд