Доннарумма может сегодня дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня, 28 сентября, может дебютировать за парижан в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболист был удивлен тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом за место в стартовом составе.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.