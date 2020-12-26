Доменек возглавил «Нант». Он не тренировал 10 лет после ухода из сборной Франции

Раймон Доменек назначен новым главным тренером «Нанта», сообщает официальный сайт клуба. 68-летний специалист согласовал контракт до конца сезона-2020/21.

— Я очень счастлив и горжусь тем, что присоединился к такому легендарному французскому клубу, как «Нант». Мне не терпится приступить к работе с командой и сделать все, чтобы вернуть клуб на место, достойное его уровня, — сказал Доменек.

Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после отставки из сборной Франции летом 2010 года. Национальную команду специалист возглавлял с 2004 по 2010 год и завоевал с ней серебро ЧМ-2006, а затем не вышел из группы на Евро-2008 и ЧМ-2010. Ранее он возглавлял «Лион» и больше 10 лет работал с молодежной сборной Франции.

«Нант» после 17 туров занимает 16-е место в таблице лиги 1.