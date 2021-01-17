Доменек назвал зимнее трансферное окно чумой

Главный тренер «Нанта» Раймон Доменек дал понять, что не собирается подписывать новичков в зимнее трансферное окно. Бывший рулевой сборной Франции подчеркнул, что выступает против трансферов в середине сезона.

— Я всегда выступал против январского окна, — цитирует GFFN Доменека. — Это чума для всех. Я доверяю тем, кто сейчас в составе.

Доменек возглавил «Нант» в декабре 2020 года. После ухода из сборной Франции в 2010 году он не занимался профессиональной тренерской деятельностью.

После 20 туров «Нант» идет на 17-м месте в трех очках от зоны вылета.