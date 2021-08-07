Диоп о матче с «Нантом»: «Когда ты в «Монако», тебя не устраивает ничья»
03:52
Полузащитник «Монако» Софьян Диоп подвел итоги стартового матча чемпионата Франции против «Нанта» (1:1).
«Мы быстро забили, а потом дали им слишком много владеть мячом. Они забили со стандартного положения, нас предупреждали об этом, мы знали, что у них это хорошо получается. Мы помним только позитивные моменты от этого матча и уже думаем о вторнике. Когда ты в «Монако», тебя не устраивает ничья. Я очень уважаю «Нант», но мы должны были победить.
Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Но самое главное — не зацикливаться на этом. Мы идем от игры к игре, у нас восемь игр в месяц, так что вы всегда должны быть сосредоточены», — приводит слова Диопа официальный сайт клуба.
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