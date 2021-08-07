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Ковач прокомментировал ничейный результат «Монако» в матче с «Нантом»

03:19

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги стартового матча чемпионата Франции против «Нанта» (1:1).

«Конечно, надеялись на победу. Но и соперник тоже думал об этом. У них был только один шанс, и они его реализовали. Со своей стороны, мы создали много, но не смогли забить больше. Мы немного разочарованы, но таков футбол. Это не проблема в физике. С этой точки зрения мы находимся на пике. Во втором тайме «Нант» свернулся калачиком и очень хорошо оборонялся. Мы слишком много играли в центре, вместо того, чтобы играть за его пределами.

Очень приятно снова видеть наших болельщиков. Это согрело наши сердца. Игроки хотят показать свое мастерство перед фанатами. Надеюсь, так будет и дальше, и в ближайшие недели будет еще больше зрителей", — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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