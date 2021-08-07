Ковач прокомментировал ничейный результат «Монако» в матче с «Нантом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги стартового матча чемпионата Франции против «Нанта» (1:1).

«Конечно, надеялись на победу. Но и соперник тоже думал об этом. У них был только один шанс, и они его реализовали. Со своей стороны, мы создали много, но не смогли забить больше. Мы немного разочарованы, но таков футбол. Это не проблема в физике. С этой точки зрения мы находимся на пике. Во втором тайме «Нант» свернулся калачиком и очень хорошо оборонялся. Мы слишком много играли в центре, вместо того, чтобы играть за его пределами.