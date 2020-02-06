Димитри Пайет: «Нам нужно усиление состава под ЛЧ, с нынешним подбором игроков невозможно играть на два фронта»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет заявил, что хотел бы увидеть усиление состава команды следующим летом.

— Я разговаривал по поводу летних трансферов «Марселя», с тренером, конечно, а не с президентом, — приводит Goal.com слова Пайета. — Здесь нет ничего такого, это здравый смысл. Нормально, когда хочется попасть со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов. Я не говорю о победе в турнире, даже просто поиграть в ЛЧ уже здорово, а выход из группы — уже исключительный успех. Правда, для этого нужны игроки, требуется усиление состава. Нужно справляться и держать уровень сразу на двух фронтах, а делать это одновременно при нынешнем подборе игроков невозможно. Нам даже в Кубке Франции на этой неделе (12 февраля «Марсель» играет с «Лионом» в 1/4 турнира) будет непросто. Мы должны задавать себе правильные вопросы, знать, кто что делает и брать ответственность за следующий сезон.

После 23 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает 2 место в турнирной таблице с 46 очками.