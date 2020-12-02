Ди Мария недоволен своим положением в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария недоволен своим положением в команде. По информации Le Parisien, 32-летний аргентинец разочарован, что его первым меняют, когда у парижан не получается игра в атаке.

Игрок до спих пор считает несправедливой замену за десять минут до конца финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

В минувшие выходные Ди Мария не попал в стартовый состав на матч чемпионата Франции с «Бордо».