Ди Мария недоволен своим положением в «ПСЖ»
03:22
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария недоволен своим положением в команде. По информации Le Parisien, 32-летний аргентинец разочарован, что его первым меняют, когда у парижан не получается игра в атаке.
Игрок до спих пор считает несправедливой замену за десять минут до конца финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
В минувшие выходные Ди Мария не попал в стартовый состав на матч чемпионата Франции с «Бордо».
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