Ди Мария хотел продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий Анхель Ди Мария, который летом может перейти в «Ювентус», чувствует себя преданным «ПСЖ». По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец, который является рекордсменом парижского клуба по голевым передачам, хотел, чтобы клуб воспользовался опцией продления контракта на год.

Ранее появилась информация, что Ди Мария согласовал с «Ювентусом» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон в случае хорошего выступления.

В этом сезоне Ди Мария сыграл в 30 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. За французский клуб он выступает с 2015 года.