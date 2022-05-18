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Сегодня, 00:47

Ди Мария хотел продлить контракт с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Анхель Ди Мария, который летом может перейти в «Ювентус», чувствует себя преданным «ПСЖ». По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец, который является рекордсменом парижского клуба по голевым передачам, хотел, чтобы клуб воспользовался опцией продления контракта на год.

Ранее появилась информация, что Ди Мария согласовал с «Ювентусом» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон в случае хорошего выступления.

В этом сезоне Ди Мария сыграл в 30 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. За французский клуб он выступает с 2015 года.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»
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2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
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 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
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 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
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 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
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 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
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 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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Ланс – Монако
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