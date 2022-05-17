Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»

Ди Мария может перейти из «ПСЖ» в «Ювентус»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает Goal. 34-летний аргентинец перейдет в итальянский клуб этим летом, когда у него истечет контракт.

Соглашение с «Ювентусом» будет рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон в случае хорошего выступления.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 30 матчах за «ПСЖ», в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. За французский клуб он выступает с 2015 года. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Бенфику».