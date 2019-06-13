Давид Трезеге: "У Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе"

Автор победного гола сборной Франции на чемпионате Европы-2000, экс-нападающий "Монако" и "Ювентуса" и посол Евро-2020 Давид Трезеге в интервью "СЭ поделился мнением о предстоящем турнире, Александре Головине и стадионе в Санкт-Петербурге.

– Ваше мнение об Александре Головине.

– Головин – интересный игрок, с отменными качествами, который пришел в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых – нужна постоянная мотивация и четкость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе. Ему было очень нелегко – травмы, недовольство результатами "Монако" со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там. В следующем сезоне монегаски не будут выступать в еврокубках, и это возможность для российского футболиста работать еще больше, ближе узнавать одноклубников и полностью посвящать себя клубу, который возложил на него много надежд. (Егор Бычков)

Давид Трезеге: "Головину было очень нелегко"