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Сегодня, 06:12

Давид обошел Азара в списке лучших бомбардиров «Лилля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лиллья» Жонатан Давид забил два гола в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:0).

22-летний канадец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона. На его счету 9 забитых мячей.

Кроме того, Давид вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Лилля» в XXI веке. По этому показателю он опередил Эдена Азара, который забил 37 голов за «догов».

Эден Азар
Футбол
ФК Лилль
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 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
7
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
8
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
19
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 - : -
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
Серхио Рамос

Серхио Рамос

ПСЖ

 10 1 3
Жерзино Ньямси

Жерзино Ньямси

Страсбур

 4 1 2
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