Давид обошел Азара в списке лучших бомбардиров «Лилля»

Нападающий «Лиллья» Жонатан Давид забил два гола в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:0).

22-летний канадец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона. На его счету 9 забитых мячей.

Кроме того, Давид вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Лилля» в XXI веке. По этому показателю он опередил Эдена Азара, который забил 37 голов за «догов».