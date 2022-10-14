«Лилль» разгромил «Страсбур» в матче чемпионата Франции

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«Лилль» на выезде разгромил «Страсбур» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Забитыми голами отметились Реми Кабелла и Жонатан Давид, сделавший дубль.

После 11 туров «Лилль» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Страсбур» идет пятнадцатым (8 очков).