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Чемпионат Франции стартует 22 августа. Опубликован календарь сезона

9 июля 2020, 17:19
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Французская лига 1 опубликовала календарь нового сезона. Стартовый тур пройдет 22-23 августа. Предыдущий чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан «ПСЖ».

Пять туров пройдут в середине недели. Завершится турнир 23 мая 2021 года. 27 и 30 мая состоятся переходные матчи.

Полное расписание турнира доступно в Twitter лиги 1. «Монако» Александра Головина в первом туре примет «Реймс». «ПСЖ» дома сыграет с «Метцем».

Также указано, что перенесенный ранее финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион» пройдет 31 июля 2020 года на «Стад де Франс».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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