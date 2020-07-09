Чемпионат Франции стартует 22 августа. Опубликован календарь сезона

Французская лига 1 опубликовала календарь нового сезона. Стартовый тур пройдет 22-23 августа. Предыдущий чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан «ПСЖ».

Пять туров пройдут в середине недели. Завершится турнир 23 мая 2021 года. 27 и 30 мая состоятся переходные матчи.

Полное расписание турнира доступно в Twitter лиги 1. «Монако» Александра Головина в первом туре примет «Реймс». «ПСЖ» дома сыграет с «Метцем».

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Check out the 2020/2021 fixture list on https://t.co/uQ26w8v5Az ? pic.twitter.com/W5zws7tBCN — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) July 9, 2020

Также указано, что перенесенный ранее финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион» пройдет 31 июля 2020 года на «Стад де Франс».