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Сегодня, 01:15

«Ницца» разгромила «Монпелье» после увольнения тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «Ницца» — «Монпелье» — 6:1.
Фото Global Look Press

«Ницца» переиграла «Монпелье» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 6:1. «Орлята» одержали первую победу после трех встреч без побед и вылета из Кубка Франции.

Это был первый матч «Ниццы» после увольнения Люсьена Фавра с поста главного тренера. Командой руководит экс-игрок команды Дидье Дигар.

В составе «Ниццы» дублями отметились Николя Пепе и Росс Баркли, а также по голу забили Кефрен Тюрам и Анди Делор. Гол престижа в составе «паладинов» на счету Тежи Саванье.

«Ницца» с 24 очками идет на 10-й строчке, а «Монпелье» — на 15-й (17 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
6:1
Монпелье

«Труа» на своем поле проиграл «Марселю» — 0:2. «Провансальцы» одержали пятую победу подряд.

На 10-й минуте защитник Кансель Мбемба открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва Жордан Верету удвоил преимущество.

«Марсель» набрал 39 очков и идет на третьей строчке в лиге 1. «Труа» располагается на 13-й строчке (18 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:2
Марсель

«Страсбур» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» — 2:2. Кроваво-золотые не проигрывают с 9 октября.

Все голы были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Алексис Клод-Морис вывел «Ланс» вперед. Однако эльзасцы почти сразу отыгрались и вышли вперед благодаря голам Саньин Прцича и Кевина Гамейро. Перед перерывом Лои Опенда сравнял счет. Во второй половине голов забито не было.

«Ланс» с 41 очком идет на 2-й строчке в турнирной таблице. «Страсбур» — предпоследний (12 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Ланс

Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
ФК Монпелье
ФК Ницца
ФК Страсбур
ФК Труа
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Монако» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Лорьяном». Головина заменили в конце второго тайма

Лига 1: «Лорьян» и «Монако» сыграли вничью, «ПСЖ» победил «Анже» и другие матчи 18-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 6 : 1
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 2 : 0
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 2 : 2
11.01 23:00
Труа – Марсель
 0 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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