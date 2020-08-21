Чемпионат Франции, 1-й тур: расписание и трансляции матчей

В пятницу стартовал новый сезон в лиге 1.

21 августа, пятница

«Бордо» — «Нант»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 20:00)

22 августа, суббота

«Дижон» — «Анже»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)

«Лилль» — «Ренн»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 22:00)

23 августа, воскресенье

«Монако» — «Реймс»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 14:00)

«Лорьян» — «Страсбур»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 16:00)

«Ним» — «Брест»

«Ницца» — «Ланс»

Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)

Еще три матча пройдут в сентябре: «Монпелье» — «Лион» (15 сентября), «ПСЖ» — «Метц» — (16 сентября), «Марсель» — «Сент-Этьен» (17 сентября).