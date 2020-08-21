Чемпионат Франции, 1-й тур: расписание и трансляции матчей
20:00
В пятницу стартовал новый сезон в лиге 1.
21 августа, пятница
«Бордо» — «Нант»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 20:00)
22 августа, суббота
«Дижон» — «Анже»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)
«Лилль» — «Ренн»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 22:00)
23 августа, воскресенье
«Монако» — «Реймс»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 14:00)
«Лорьян» — «Страсбур»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 16:00)
«Ним» — «Брест»
«Ницца» — «Ланс»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)
Еще три матча пройдут в сентябре: «Монпелье» — «Лион» (15 сентября), «ПСЖ» — «Метц» — (16 сентября), «Марсель» — «Сент-Этьен» (17 сентября).