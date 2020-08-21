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Чемпионат Франции, 1-й тур: расписание и трансляции матчей

20:00
Полузащитник «Монако» Александр Головин. Фото AFP
Полузащитник «Монако» Александр Головин. Фото AFP
В пятницу стартовал новый сезон в лиге 1.

21 августа, пятница

«Бордо» — «Нант»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 20:00)

Бордо — Нант

22 августа, суббота

«Дижон» — «Анже»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)

Дижон — Анже

«Лилль» — «Ренн»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 22:00)

Лилль — Ренн

23 августа, воскресенье

«Монако» — «Реймс»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 14:00)

Монако — Реймс

«Лорьян» — «Страсбур»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 16:00)

Лорьян — Страсбур

«Ним» — «Брест»

Ним — Брест

«Ницца» — «Ланс»
Видеотрансляция матча (Матч футбол 2, начало игры в 18:00)

Ницца — Ланс

Еще три матча пройдут в сентябре: «Монпелье» — «Лион» (15 сентября), «ПСЖ» — «Метц» — (16 сентября), «Марсель» — «Сент-Этьен» (17 сентября).

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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