Частная операция по поискам самолета Салы начнется в воскресенье

Поиски пропавшего легкомоторного самолета с нападающим Эмилиано Салой будут возобновлены в воскресенье, сообщает Sky. Ранее появилась информация о частной поисковой операции, которую орагнизует семья футболиста.

Поиски будет вести судно FPV Movren, а руководителем поисковой операции назначен Дэвид Мирнс. Операция будет проведена на территории 25 квадратных морских миль. Средства на поиски были собраны на краудфандинговой платформе GoFundMe. За 2 дня удалось собрать 300 тысяч евро.

24 января полиция прекратила поиски самолета, на котороп Сала летел из Нанта в Кардифф.