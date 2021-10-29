Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем», Мбаппе пропустит игру
«ПСЖ» огласил заявку на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». В список команды попал форвард Лионель Месси.
Ранее СМИ писали, что 34-летний аргентинец пропустит игру из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на тренировке.
Также игру пропустит Килиан Мбаппе, который лечится от ЛОР-инфекции.
Матч «ПСЖ» — «Лилль» пройдет сегодня, 29 октября, на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22.00 (мск).
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