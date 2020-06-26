Бывший защитник «ПСЖ» и сборной Франции Жалле завершил карьеру

Экс-защитник «ПСЖ» Кристоф Жалле объявил о завершении карьеры.

Француз наиболее известен по выступлениям за «ПСЖ» (с 2009 по 2014 год) и «Лион» (с 2014 по 2017 год). Вместе с парижской командой он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги. Вместе со сборной Франции доходил до финала чемпионата Европы 2016 года.

Последним клубом в карьере 36-летнего защитника стал «Амьен», в составе которого игрок провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.