Червиченко объяснил решение Рыболовлева уволить ряд сотрудников «Монако»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение владельца клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева уволить ряд сотрудников клуба.
«Абсолютно логичное решение. Последние матчи «Монако» выглядит беззубо. Если нет результатов и деньги летят на ветер, надо делать выводы и нельзя с этим затягивать. Такие вещи всегда заканчиваются одинаково. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Мы не знаем внутреннюю жизнь клуба. Может, все эти сотрудники каким-то образом участвовали в каких-то трансферах. Может, к ним есть вопросы, касающиеся необъяснимого исчезновения денег. Раз владелец клуба принимает такое решение, значит, он недоволен работой людей. Есть отрицательный результат, поэтому вывод очевиден», — сказал Червиченко «СЭ».
Ранее, 19 марта, французское издание L'Equipe сообщило, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев решил уволить вице-президента клуба Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана из-за плохих результатов команды в этом сезоне.
«Монако» с 41 очком занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
8
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
9
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
10
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|1 : 1
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|0 : 1
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4