Червиченко объяснил решение Рыболовлева уволить ряд сотрудников «Монако»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение владельца клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева уволить ряд сотрудников клуба.

«Абсолютно логичное решение. Последние матчи «Монако» выглядит беззубо. Если нет результатов и деньги летят на ветер, надо делать выводы и нельзя с этим затягивать. Такие вещи всегда заканчиваются одинаково. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Мы не знаем внутреннюю жизнь клуба. Может, все эти сотрудники каким-то образом участвовали в каких-то трансферах. Может, к ним есть вопросы, касающиеся необъяснимого исчезновения денег. Раз владелец клуба принимает такое решение, значит, он недоволен работой людей. Есть отрицательный результат, поэтому вывод очевиден», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее, 19 марта, французское издание L'Equipe сообщило, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев решил уволить вице-президента клуба Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана из-за плохих результатов команды в этом сезоне.

«Монако» с 41 очком занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.