Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в случае перехода в «Реал»

«Реал» будет платить Мбаппе 50 миллионов евро в год в случае его перехода

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов перейти в «Реал», утверждает Bild.

По данным источника, француз дал согласие на трансфер в летнее рыночное окно.

В мадридском клубе Мбаппе будет получать 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Сообщалось, что форвард отказался от продления контракта с «ПСЖ» и летом 2022 года он перейдет на правах свободного агента в «Реал».

В этом сезоне лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.