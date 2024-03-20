Бывший футболист сборной Франции Анри восхитился игрой Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри рассказал, что думает о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — монстр. Давайте радоваться, что он француз. Все нам завидуют. Каждый раз, когда я выезжаю за границу, люди говорят мне: «Вам так повезло во Франции, что у вас есть такой игрок, как Мбаппе», — цитирует Анри Le Parisien.

В этом сезоне 25-летний Мбаппе участвовал в 37 матчах во всех турнирах, забив 38 мячей и сделав 8 результативных передач.

В марте сборная Франции проведет 2 товарищеских матча. Команда сыграет с Германией (23 марта) и с Чили (26 марта).