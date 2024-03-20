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20 марта, 20:00

Анри назвал Гризманна самым недооцененным футболистом в мире

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри считает, что форварда «Атлетико» Антуана Гризманна сильно недооценивают.

«Гризманн напоминает нам, что тяжелая работа – это талант. Антуан, безусловно, самый недооцененный игрок в мире. Мы часто говорим о Килиане Мбаппе, настолько часто, что я даже ищу повод его покритиковать. Но Гризманн…посмотрите на его голы и передачи.

Скажите мне, кто в истории мог играть на всех четырех позиция в атаке? Таких футболистов было не так много. Гризманн – один из них», – сказал Анри в интервью Le Parisien.

Гризманн летом 2021 года вернулся в «Атлетико». Мадридцы сначала арендовали его из «Барселоны», а прошлым летом выкупили.

В текущем сезоне 32-летний француз провел 38 матчей за команду, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В январе этого года он стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико».

 

Антуан Гризманн
Тьерри Анри
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Атлетико
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Бывший футболист сборной Франции Анри восхитился игрой Мбаппе

L`Equipe: Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц, Кузяев — 80 тысяч евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 0 : 3
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 0 : 2
31.03 16:00
Ницца – Нант
 1 : 2
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 2 : 0
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 0 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 16 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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