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Булыкин: «Я думаю, что у Мбаппе получится побить рекорд по голам на чемпионатах мира в 2026 году»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сможет побить рекорд по голам на чемпионатах мира на ЧМ-2026.

«Я думаю, что у Мбаппе получится побить рекорд по голам на чемпионатах мира в 2026-м году. У него на турнире будет больше матчей, а значит и больше возможностей забить. Надеюсь, что мы от него увидим больше красивой, яркой и запоминающейся игры и что еще большее количество людей будет следить за матчами ЧМ-2026», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

В сумме на двух чемпионатах мира, в которых участвовал 24-летний француз, у него 12 голов. Рекорд принадлежит экс-нападающему сборной Германии Мирославу Клозе — 16.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/15/19975939.shtml
Дмитрий Булыкин
Килиан Мбаппе
Мирослав Клозе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
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17.03 23:00
Лион – Нант
 - : -
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 - : -
18.03 23:00
Ланс – Анже
 - : -
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
19.03 17:00
Труа – Брест
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Реймс – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

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