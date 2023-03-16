Булыкин: «Я думаю, что у Мбаппе получится побить рекорд по голам на чемпионатах мира в 2026 году»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сможет побить рекорд по голам на чемпионатах мира на ЧМ-2026.

«Я думаю, что у Мбаппе получится побить рекорд по голам на чемпионатах мира в 2026-м году. У него на турнире будет больше матчей, а значит и больше возможностей забить. Надеюсь, что мы от него увидим больше красивой, яркой и запоминающейся игры и что еще большее количество людей будет следить за матчами ЧМ-2026», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

В сумме на двух чемпионатах мира, в которых участвовал 24-летний француз, у него 12 голов. Рекорд принадлежит экс-нападающему сборной Германии Мирославу Клозе — 16.