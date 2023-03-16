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Сегодня, 09:24

Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов продлить контракт с парижанами, но при определенных условиях, сообщает Marca.

По данным издания, футболист продолжит выступать за французский клуб, если «ПСЖ» будет и дальше возглавлять Кристоф Гальтье, а также если парижане усилятся в летнее трансферное окно. Кроме того, аргентинец должен быть уверен, что клуб сможет продлить с ним контракт в условиях ограничений со стороны финансового фэйр-плей.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
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Лион – Нант
 - : -
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
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Ланс – Анже
 - : -
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Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
19.03 17:00
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Лионель Месси

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