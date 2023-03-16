Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов продлить контракт с парижанами, но при определенных условиях, сообщает Marca.

По данным издания, футболист продолжит выступать за французский клуб, если «ПСЖ» будет и дальше возглавлять Кристоф Гальтье, а также если парижане усилятся в летнее трансферное окно. Кроме того, аргентинец должен быть уверен, что клуб сможет продлить с ним контракт в условиях ограничений со стороны финансового фэйр-плей.