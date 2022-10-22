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Сегодня, 07:54

Бразильский защитник «Монако» Кайю Энрике готов к вызову в сборную Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Монако» Кайю Энрике признался, что хочет сыграть на чемпионате мира-2022.

«Решение принимает тренер сборной, и я это уважаю. Снова сыграть за сборную Бразилии было бы здорово. До начала чемпионата мира осталось совсем немного, и я знаю, что будет нелегко. Мне нужно продолжать играть за «Монако» так, как я играю сейчас, чтобы быть готовым, если все сложится в мою пользу. Я не переживаю на этот счет. Также есть возможность проявить себя и в составе сборной Испании», — цитирует пресс-служба клуба Кайю.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB/
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 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
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 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
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23.10 21:45
Лилль – Монако
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

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ПСЖ

 9
П
Лионель Месси

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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

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Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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 8 1 2
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