Бразильский защитник «Монако» Кайю Энрике готов к вызову в сборную Испании

Защитник «Монако» Кайю Энрике признался, что хочет сыграть на чемпионате мира-2022.

«Решение принимает тренер сборной, и я это уважаю. Снова сыграть за сборную Бразилии было бы здорово. До начала чемпионата мира осталось совсем немного, и я знаю, что будет нелегко. Мне нужно продолжать играть за «Монако» так, как я играю сейчас, чтобы быть готовым, если все сложится в мою пользу. Я не переживаю на этот счет. Также есть возможность проявить себя и в составе сборной Испании», — цитирует пресс-служба клуба Кайю.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.