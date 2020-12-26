Боян Кркич может перейти в клуб из Франции

Бывший нападающий «Барселоны», «Милана» и «Ромы» Боян Кркич близок к возвращению в Европу. Форвард «Монреаль Импэкт» находится во Франции, где ведет переговоры с несколькими клубами лиги 1, утверждает L'Equipe.

У игрока 31 декабря завершается контракт с «Монреалем», и Боян не планирует продлевать соглашение с канадским клубом. В кандидатуре 30-летнего испанца заинтересованы несколько клубов, однако «Сент-Этьен» наиболее близок к подписанию игрока.

В минувшем сезоне Крикич забил семь голов в 29 матчах МЛС.