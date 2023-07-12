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Стрепетов прокомментировал переход Кузяева во французский «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Много говорили о что, что Кузяев способен играть в ведущих зарубежных клубах. Но выбор он сделал такой. Команда «Гавр» вернулась в высшую лигу чемпионата Франции, задача у нее — сохранить там место. Уверен, Далер в «Гавре» будет одним из лидеров. Но сказать, что он получил то, что заслуживает, я не могу. Наверное, осуществил мечту — играть в Европе. А может, он хочет остаться там жить после окончания карьеры. Мы же не знаем всех причин такого выбора, его планов. Я думал, что Кузяев подпишет контракт с более мощным клубом. Может, он проявит себя в «Гавре», и его купит более сильный клуб? Ну в это я не очень верю. Кузяев не 20-летний перспективный игрок. Шаг вперед он может сделать, но о том, чтобы играть в еврокубках, наверное, стоит забыть. В «Гавре» он будет отрабатывать свой контракт. А мы будем с удовольствием следить за тем, как Далер проявит себя в новой команде», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-kuzyaev-osushhestvil-mechtu-no-mozhet-by-t-on-zasluzhival-bol-shego/
Далер Кузяев
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