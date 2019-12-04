Баттоккио — первый итальянец оформивший хет-трик во Франции
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«Брест» разгромил «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции (5:0). Три гола забил нападающий Кристиан Баттоккио. Как сообщает Opta, он стал первым итальянцем за последние 50 лет, который забил три гола в одной встрече высшего дивизиона Франции.
La #Battomania ! ???— Stade Brestois 29 (@SB29) December 3, 2019
? Gauthier Le Roux pic.twitter.com/jyB4tV703y
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