«Брест» разгромил «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции (5:0). Три гола забил нападающий Кристиан Баттоккио. Как сообщает Opta, он стал первым итальянцем за последние 50 лет, который забил три гола в одной встрече высшего дивизиона Франции.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр