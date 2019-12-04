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Баттоккио — первый итальянец оформивший хет-трик во Франции

02:56

«Брест» разгромил «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции (5:0). Три гола забил нападающий Кристиан Баттоккио. Как сообщает Opta, он стал первым итальянцем за последние 50 лет, который забил три гола в одной встрече высшего дивизиона Франции.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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