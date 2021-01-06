«Атлетико» в ближайшее время может купить Муссу Дембеле

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, в 24-летнем игроке заинтересован «Атлетико». В клубе хотят оформить переход ближе к закрытию зимнего трансферного окна.

«Атлетико» ищет подходящую замену недавно ушедшему Диего Косте.

В этом сезоне футболист отметился лишь раз в 16 матчах лиги 1. Его контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.