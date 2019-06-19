Апелляция Неймара отклонена

Высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции отклонил апелляцию форварда "ПСЖ" Неймара на трехматчевую дисквалификацию, информирует France Football. Бразилец отстранен на три матча и на два условно за то, что после финального матча Кубка Франции с "Ренном" ударил болельщика по лицу.

Неймар уже пропустил две встречи. Третьей станет встреча за Суперкубок Франции с "Ренном" (3 августа).

Напомним, что Неймар ранее был дисквалифицирован УЕФА на три матча за оскорбление арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". На это решения также подана апелляция.