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Сегодня, 20:50

«Лион» в гостях обыграл «Анже»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Лион» одержал победу над «Анже» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В составе победителей отметились Тиаго Мендесна, Амин Сарр и Брэдли Барколя.

За «Анже» забил Абдалла Сима на 87-й минуте встречи.

«Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками за 25 встреч.

«Анже» располагается на последнем месте, набрав 10 очков за 25 туров.

Франция. Лига 1. 25-й тур
25 февр, 19:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:3
Лион

Футбол
ФК Анже
ФК Лион
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
6
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
9
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 1 : 3
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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