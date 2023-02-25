«Лион» в гостях обыграл «Анже»

Читать «СЭ» в

«Лион» одержал победу над «Анже» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В составе победителей отметились Тиаго Мендесна, Амин Сарр и Брэдли Барколя.

За «Анже» забил Абдалла Сима на 87-й минуте встречи.

«Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками за 25 встреч.

«Анже» располагается на последнем месте, набрав 10 очков за 25 туров.