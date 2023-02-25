Гальтье рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье перед матчем лиги 1 с «Марселем» поделился мнением о предстоящей игре.

«Нас ждет важный матч. Есть команды, которых в чемпионской гонке разделяют лишь несколько очков. Нам следует показать очень высокий уровень игры, чтобы противостоять «Марселю», набравшему хороший ход, вдобавок его будут поддерживать трибуны», — цитирует Гальтье RMC.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.45 мск.