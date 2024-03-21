L`Equipe: Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц, Кузяев — 80 тысяч евро

L`Equipe опубликовал зарплаты игроков чемпионата Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин зарабатывает в клубе 300 тысяч евро в месяц. Больше него в команде получает только капитан Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч евро. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев зарабатывает в месяц 80 тысяч евро. Он также занимает в своей команде второе место, уступая Мохамеду Байо (105 тысяч евро).

В топ-10 по зарплатам все места занимают игроки «ПСЖ». Лидирует форвард Килиан Мбаппе с 6 миллионами евро в месяц. Вторую строчку делят форвард Усман Дембеле и защитник Маркиньюс, чья месячная зарплата составляет 1,120 миллиона евро.