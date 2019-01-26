Анри написал прощальное письмо "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри оставил в Твиттере послание фанатам клуба. Экс-игрок сборной Франции три с половиной месяца руководил командой, а на этой неделе был заменен на Леонарду Жардима.

"С большой грустью я покидаю "Монако". Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться во время этого приключения, я с большим удовольствием взял на себя роль тренера в этом замечательном клубе. С самого начала моя философия и мои амбиции всегда заставляли ставить клуб на первое место.

Я искренне верю в этих игроков и в то, что команда с ее новичками готова ко второй половине сезона. Она сможет добиться хороших результатов и реализовать свой потенциал.

Особенно хотелось бы поблагодарить Вадима Васильева и Михаила Эменало, которые предложили мне эту возможность в родном клубе, и, конечно же, болельщиков и персонал, которые оказали мне теплый прием в течение всего этого периода.

Я искренне надеюсь, что мой преемник вытащит команду из этой ситуации. Желаю всем всего наилучшего в будущем, начиная с успеха в Дижоне. И почему бы не выиграть Кубок, чтобы вернуть клуб в европу!" - написал Анри.