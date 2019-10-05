Андре Виллаш-Боаш: «Такого тяжелого поражения «Марсель» не заслужил»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает, что его команда не заслужила поражения со счетом 1:3 в матче чемпионата Франции с «Амьеном». По его словам, это слишком большой удар для команды.

— Это тяжелое поражение, — цитирует A Bola Виллаш-Боаша. — Мы отдали все силы во втором тайме. А в первом пропустили с пенальти после наивного фола. Мы позволили «Амьену» обрести уверенность в контратаках и не смогли на это среагировать. Мы не заслужили такого тяжелого поражения. Но я несу ответственность за него. Надо найти баланс между атакой и обороной.