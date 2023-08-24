Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:52

Анчелотти: «На 100 процентов исключаю подписание «Реалом» Мбаппе в это трансферное окно»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридцы не будут этим летом подписывать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщалось, что француз хочет подписать новый контракт с парижанами.

«Нет, я на 100 процентов исключаю это. Думаю, наш состав сформирован, и игроки думают о сезоне», — цитирует Анчелотти Reuters.

Тренер добавил, что «Реал» вряд ли подпишет еще кого-то в текущем окне, которое закрывается 1 сентября.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ»
«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по Мбаппе в последние дни трансферного окна
Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо»
Как «ПСЖ» избавляется от гламура. Клуб больше не делает ставку на звезд и омолаживает состав
Экс-игрок «ПСЖ» Фернандес — о Мбаппе: «Его мечтой всегда был «Реал»
В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе останется в клубе на сезон-2023/24
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ»

Игроку «Метца» Н'Дораму грозит дисквалификация на 10 игр из-за гомофобных оскорблений
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
П
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Иван Кавалейру

Иван Кавалейру

Лилль

 1
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости