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Сегодня, 15:54

Игроку «Метца» Н'Дораму грозит дисквалификация на 10 игр из-за гомофобных оскорблений

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Полузащитник «Метца» Кевин Н'Дорам может пропустить 10 игр из-за дисквалификации за гомофобные оскорбления, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Н'Дорам был вызван дисциплинарной комиссией лиги после использования гомофобных оскорблений в интервью в перерыве игры 2-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:1).

Выразив разочарование по поводу игры своей команды, Н'Дорам использовал гомофобные оскорбления, описывая выступление: «Извините за такой термин, но мы играли как ***. Мы боимся играть с мячом».

Н'Дорам в «Метц» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 26 матчей и забил 1 гол.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
П
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Иван Кавалейру

Иван Кавалейру

Лилль

 1
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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