Игроку «Метца» Н'Дораму грозит дисквалификация на 10 игр из-за гомофобных оскорблений

Полузащитник «Метца» Кевин Н'Дорам может пропустить 10 игр из-за дисквалификации за гомофобные оскорбления, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Н'Дорам был вызван дисциплинарной комиссией лиги после использования гомофобных оскорблений в интервью в перерыве игры 2-го тура лиги 1 против «Марселя» (0:1).

Выразив разочарование по поводу игры своей команды, Н'Дорам использовал гомофобные оскорбления, описывая выступление: «Извините за такой термин, но мы играли как ***. Мы боимся играть с мячом».

Н'Дорам в «Метц» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 26 матчей и забил 1 гол.