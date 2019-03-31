"Амьен" и "Бордо" сыграли вничью, "Ницца" победила "Дижон"

"Амьен" и "Бордо" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (0:0). Хозяева набрали 30 очков и остались на 17-м месте, гости с 35 баллами располагаются на 13-й строчке.
В другом матче "Ницца" с минимальным счетом победила "Дижон" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Пьер Ле Мелу.
"Ницца" набрала 44 очка и поднялась на 7-е место. "Дижон" с 21 баллом занимает последнюю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен, Тимит (Гнаоре, 82), Конате, Мендоса, Отеро (Корнетт, 79).
"Бордо": Костиль, Пундже, Йованович, Паблу, Кунде, Санкаре (Камано, 63), Юссуф (Сабали, 46), Отавиу, Башич, Де Превиль, Карамо (Бриан, 75).
Предупреждения: Йованович, 48. Блен, 64. Камано, 75. Де Превиль, 87.
Судья: Лесаж.
31 марта. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".
Гол: Ле Мелу, 60.
"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 82), Хаддади, Саммаритано, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Жулиу Тавареш, 68), Марье, Жанно (Каба, 75), Саид.
"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи, Бюрнер, Эрелль, Данилу, Сиприен, Макенго (Тамез, 81), Ле Мелу, Сако (Коли, 90), Срарфи (Джазири, 73).
Предупреждения: Саммаритано, 29. Марье, 39. Бюрнер, 66.
Удаление: Саммаритано, 54.
Судья: Ренвий.
31 марта. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".