"Амьен" и "Бордо" сыграли вничью, "Ницца" победила "Дижон"

"Амьен" и "Бордо" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (0:0). Хозяева набрали 30 очков и остались на 17-м месте, гости с 35 баллами располагаются на 13-й строчке.

В другом матче "Ницца" с минимальным счетом победила "Дижон" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Пьер Ле Мелу.

"Ницца" набрала 44 очка и поднялась на 7-е место. "Дижон" с 21 баллом занимает последнюю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

"Амьен" - "Бордо" - 0:0

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен, Тимит (Гнаоре, 82), Конате, Мендоса, Отеро (Корнетт, 79).

"Бордо": Костиль, Пундже, Йованович, Паблу, Кунде, Санкаре (Камано, 63), Юссуф (Сабали, 46), Отавиу, Башич, Де Превиль, Карамо (Бриан, 75).

Предупреждения: Йованович, 48. Блен, 64. Камано, 75. Де Превиль, 87.

Судья: Лесаж.

31 марта. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

"Дижон" - "Ницца" - 0:1 (0:0)

Гол: Ле Мелу, 60.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Альфонс, 82), Хаддади, Саммаритано, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Жулиу Тавареш, 68), Марье, Жанно (Каба, 75), Саид.

"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи, Бюрнер, Эрелль, Данилу, Сиприен, Макенго (Тамез, 81), Ле Мелу, Сако (Коли, 90), Срарфи (Джазири, 73).

Предупреждения: Саммаритано, 29. Марье, 39. Бюрнер, 66.

Удаление: Саммаритано, 54.

Судья: Ренвий.

31 марта. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

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