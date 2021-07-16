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Алессандро Флоренци попрощался с «ПСЖ»

11:13
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Защитник Алессандро Флоренци попрощался с «ПСЖ».

«Пора прощаться. Для меня было честью стать частью этой семьи. Выступления за «ПСЖ» стали для меня отличной возможностью развиваться. Хочу поблагодарить всех — одноклубников, тренеров, персонал. Желаю вам удачи», — написал у себя в Twitter Флоренци.

30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды из «Ромы». В сезоне-2020/21 футболист провел 36 матчей за парижан, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Игрок вернется в расположение «Ромы».

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Иван Торопцев все материалы автора

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