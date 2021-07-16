Защитник Алессандро Флоренци попрощался с «ПСЖ».

«Пора прощаться. Для меня было честью стать частью этой семьи. Выступления за «ПСЖ» стали для меня отличной возможностью развиваться. Хочу поблагодарить всех — одноклубников, тренеров, персонал. Желаю вам удачи», — написал у себя в Twitter Флоренци.

C'est le moment de nous dire au revoir. Ce fut un grand privil?ge de faire partie de cette famille ?tre l?, une grande occasion de se d?velopper. Je remercie vraiment tout le monde. Le staff, les entra?neurs, les dirigeants et les co?quipiers. Je vous souhaite le meilleur. pic.twitter.com/AbC2FamXl8 — Alessandro Florenzi (@Florenzi) July 15, 2021

30-летний итальянец выступал за «ПСЖ» на правах аренды из «Ромы». В сезоне-2020/21 футболист провел 36 матчей за парижан, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Игрок вернется в расположение «Ромы».