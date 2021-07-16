Серхио Рико хочет уйти из «ПСЖ» после прихода Доннаруммы

Голкипер Серхио Рико сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть команду в это трансферное окно, сообщает Le Parisien. 27-летний испанец обратился с просьбой уйти после того, как было объявлено о подписании вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Парижане выкупили права на Рико у «Севильи» в сентябре 2020 года. С игроком был подписан контракт до 2024 года.

В сезоне-2020/21 Рико сыграл в 13 матчах во всех турнирах и пропустил 9 голов.