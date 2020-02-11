Александр Головин: «Тяжело, когда много тренеров меняется. Голова кругом идет»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о частых изменениях на посту главного тренера в команде во время совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым, более известным как Drainys, на портале Twitch.

— Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает, — сказал Головин во время трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым на Twitch. — Как мне показалось, там произошел какой-то конфликт, но точно не знаю. Анри убрали и опять вернули Жардима. При нем были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду. Сейчас главный тренер — Морено, он тренировал сборную Испании. Грамотный, у него на тактику упор большой. Тяжело, когда много тренеров меняется, сложно. Каждый свое вносит и голова кругом идёт.

По ходу сезона-2019/20 «Монако» покинул Леонарду Жардим, на его место пришел Тьерри Анри, однако через 3 месяца команда вернула Жардима. В декабре 2019 года португальский специалист вновь был уволен из команды, его сменил испанец Роберт Морено.