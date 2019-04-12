Александр Головин: "Меня может разозлить плохое судейство"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что на футбольном поле его может разозлить плохое судейство. Он также добавил, что в жизни ему не нравится хамство.

- Меня может разозлить плохое судейство, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Это может разозлить очень быстро. С этим пытаюсь бороться. Когда злишься, то выпадаешь из игры, а это мешает. Что раздражает в жизни? Хамство. Это любого злит. Пробки? Не особо, тем более, что отвык от них. Это неприятно, но не более того.

Какой вид спорта, если не футбол? Даже не знаю. Раньше немного нравился хоккей. В Сибири все в хоккей играли, но сейчач как-то не смотрю особо. Может, учиться бы пошел, если бы не футбол.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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