Александр Головин: «Это мой лучший матч во французской карьере»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Ниццей» в 7-м туре лиги 1 (3:1) признался, что считает эту игру лучшей в своей карьере во Франции. Россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу на Виссама Бен Йеддера.

— Это ваш лучший матч во Франции и в карьере?

— Во французской карьере, наверное, действительно лучший. Очень важная игра для нас. Конечно, приятно забить два мяча, отдать голевую передачу. Но самое главное, наконец, одержали первую победу в чемпионате. (Сергей Егоров)

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