Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе за звание лучшего игрока лиги 1

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что хавбека «Монако» Александра Головина номинировали на звание лучшего игрока октября в чемпионате Франции.

«Головину будет непросто обойти в голосовании Мбаппе и Заира-Эмери. В целом Александр определяет игру «Монако», решает исходы матчей. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком лиги 1. Сложно конкурировать с Мбаппе, он национальный герой Франции, но в октябре Головин был очень продуктивен. Он сейчас показывает хороший уровень. Конечно, Головин может играть лучше, у него очень большой потенциал. Главное, чтобы его здоровье не подводило», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

В октябре Головин провел 3 матча за монегасков, в которых забил два гола. 27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.