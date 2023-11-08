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Сегодня, 17:44

Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе за звание лучшего игрока лиги 1

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что хавбека «Монако» Александра Головина номинировали на звание лучшего игрока октября в чемпионате Франции.

«Головину будет непросто обойти в голосовании Мбаппе и Заира-Эмери. В целом Александр определяет игру «Монако», решает исходы матчей. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком лиги 1. Сложно конкурировать с Мбаппе, он национальный герой Франции, но в октябре Головин был очень продуктивен. Он сейчас показывает хороший уровень. Конечно, Головин может играть лучше, у него очень большой потенциал. Главное, чтобы его здоровье не подводило», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

В октябре Головин провел 3 матча за монегасков, в которых забил два гола. 27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-golovinu-budet-slozhno-konkurirovat-s-mbappe-za-zvanie-luchshego-igroka-ligi-1/
Александр Головин
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Монако
1
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Головин вошел в число трех номинантов на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 - : -
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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