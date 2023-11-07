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Сегодня, 21:35

Головин вошел в число трех номинантов на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре

Головин номинирован на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока французской лиги 1 в прошедшем месяце.

В октябре Головин провел 3 матча за монегасков, в которых забил два гола.

Кроме того, на награду претендуют форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (3 гола и 1 голевая передача) и его одноклубник полузащитник Уоррен Заир-Эмери (1+1).

Ранее Головин признавался лучшим игроком «Монако» в октябре и сентябре. В текущем сезоне россиянин отличился 5 забитыми мячами и 2 ассистами в 10 матчах за команду в лиге 1.

Александр Головин
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Монако
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Неделя

Семин назвал большим успехом попадание Головина в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 - : -
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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