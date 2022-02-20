Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси подвергается незаслуженной критике.

«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.

Они матчи спиной смотрят? Лео всегда играет на пять уровней выше остальных», — цитирует Агуэро L'Equipe со ссылкой на Radio 10.

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.