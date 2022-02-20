Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси»
Серхио Агуэро рассказал о проблемах Месси во Франции
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси подвергается незаслуженной критике.
«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.
Они матчи спиной смотрят? Лео всегда играет на пять уровней выше остальных», — цитирует Агуэро L'Equipe со ссылкой на Radio 10.
Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
7
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
8
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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